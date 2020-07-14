Em seu melhor ano, Carlos Vinícius se firma na Europa pelo Benfica

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O atacante Carlos Vinícius, de 25 anos, vem mostrando com a camisa do Benfica que já pode ser considerado uma realidade na Europa. Após passar por testes em Portugal, Itália e França, nas Águias o jogador chega a sua melhor temporada de gols marcados na carreira.

Até aqui são 43 partidas na época, 24 como titular, somando 22 tentos, sendo todos com a bola rolando, além de 12 assistências. O brasileiro também é o artilheiro da Liga NOS, com 17 gols em 29 jogos.

Com passagens na base por Palmeiras e Santos, e na Europa desde os 22 anos, Carlos Vinícius chegou sem holofotes no continente. Sua primeira missão foi com a camisa do Real Massamá, da segunda divisão de Portugal. Lá veio a primeira resposta: 19 gols em 37 jogos.

Do Real Massamá para o Napoli, onde não teve muitas oportunidades e logo foi emprestado ao Rio Ave. E, novamente em terras portuguesas, nova resposta: 14 tentos em 20 partidas. Depois veio em sua carreira o Mônaco e sua passagem na França que fez o Benfica apostar no brasileiro.