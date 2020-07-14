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Em seu melhor ano, Carlos Vinícius se firma na Europa pelo Benfica

Após passar por testes em Portugal, Itália e França, nas Águias o jogador chega a sua melhor temporada de gols marcados na carreira. Até aqui são 22 em 43 jogos pelo clube...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:06

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:06
Crédito: AFP
O atacante Carlos Vinícius, de 25 anos, vem mostrando com a camisa do Benfica que já pode ser considerado uma realidade na Europa. Após passar por testes em Portugal, Itália e França, nas Águias o jogador chega a sua melhor temporada de gols marcados na carreira.
Até aqui são 43 partidas na época, 24 como titular, somando 22 tentos, sendo todos com a bola rolando, além de 12 assistências. O brasileiro também é o artilheiro da Liga NOS, com 17 gols em 29 jogos.
Com passagens na base por Palmeiras e Santos, e na Europa desde os 22 anos, Carlos Vinícius chegou sem holofotes no continente. Sua primeira missão foi com a camisa do Real Massamá, da segunda divisão de Portugal. Lá veio a primeira resposta: 19 gols em 37 jogos.
Do Real Massamá para o Napoli, onde não teve muitas oportunidades e logo foi emprestado ao Rio Ave. E, novamente em terras portuguesas, nova resposta: 14 tentos em 20 partidas. Depois veio em sua carreira o Mônaco e sua passagem na França que fez o Benfica apostar no brasileiro.
Agora, uma realidade na Europa com a camisa do Benfica, Carlos Vinícius despertou interesse dos gigantes Manchester United e Milan, além do Wolverhampton. A multa rescisória do atleta é de 100 milhões de euros.

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