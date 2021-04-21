Em seu ano de estreia na Ponte Preta, Renan Mota celebra boa fase e quer ir longe nos campeonatos com o clube

Um dos reforços da Ponte Preta para 2021, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe para as competições em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é crescer de produção neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo vem se empenhando muito para que isso seja possível. Vamos procurar manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos nos próximos jogos - disse Renan sobre a temporada 2021.
Renan ainda destacou o bom momento que vive na Macaca e quer seguir crescendo dentro do grupo para ajudar ainda mais a equipe campineira.- Estou feliz por estar crescendo de produção com a equipe e evoluindo no dia a dia. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube - completou o meio campista da Ponte Preta.