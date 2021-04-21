Em seu ano de estreia na Ponte Preta, Renan Mota celebra boa fase e quer ir longe nos campeonatos com o clube

Um dos reforços da Ponte Preta para 2021, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe para as competições em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é crescer de produção neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo vem se empenhando muito para que isso seja possível. Vamos procurar manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos nos próximos jogos - disse Renan sobre a temporada 2021.