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Em seu ano de estreia na Ponte Preta, Renan Mota celebra boa fase e quer ir longe nos campeonatos com o clube

Meia chegou na atual temporada à Macaca e já vem se destacando em seu primeiro ano...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 14:38
Crédito: Divulgação / Ponte Preta
Um dos reforços da Ponte Preta para 2021, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe para as competições em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é crescer de produção neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo vem se empenhando muito para que isso seja possível. Vamos procurar manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos nos próximos jogos - disse Renan sobre a temporada 2021.
Renan ainda destacou o bom momento que vive na Macaca e quer seguir crescendo dentro do grupo para ajudar ainda mais a equipe campineira.- Estou feliz por estar crescendo de produção com a equipe e evoluindo no dia a dia. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube - completou o meio campista da Ponte Preta.

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