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Em sequência positiva na defesa, Bruno Leonardo comemora primeiro gol pela Ferroviária

Zagueiro é uma das peças importantes da Locomotiva na Série D...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 16:08

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:08

Crédito: Jonatan Dutra/Ferroviária SA
O zagueiro Bruno Leonardo tem vivido uma ótima fase nesse seu início na Ferroviária pela Série D. Autor de um dos gols na vitória da Locomotiva diante do Rio Branco-ES, por 3 a 0, no domingo (27), o defensor comemora ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa grená.Bruno conta que era dúvida horas antes do jogo por conta de uma lesão no tornozelo. Contudo, o zagueiro se recuperou a tempo da partida e foi coroado com um gol, ajudando a concretizar a vitória do clube na competição.
– Fazer gol é sempre muito gratificante. Fiquei muito feliz de poder ajudar a equipe, ainda mais que um dia antes tive um problema no tornozelo e não sabia se iria jogar ou não. Graças a Deus consegui atuar e fui abençoado com esse gol – comenta o zagueiro sobre o que viveu antes e depois do jogo.
Embalado com três vitórias seguidas e sem sofrer gols, a Ferrinha terá dois compromissos em casa nas próximas rodadas contra Águia Negra e Patrocinense. Bruno Leonardo fala sobre a boa fase do sistema defensivo implantado pelo técnico Elano e a importância de fazer o dever de casa.– O sistema de três zagueiros nem sempre é tão defensivo. Até porque nesse jogo a gente fez três gols e tivemos chances de fazer quatro ou cinco. É um esquema que encaixou bem, o Elano soube tirar da gente as principais características. Ele soube ler isso e organizou a gente dentro de campo. Passa muito pelas mãos dele esses resultados de não sofrer gols – disse.
– A gente sabe que temos dois jogos em casa, onde temos que pontuar o máximo possível por ser mandante. Um campo que conhecemos e favorece nosso time a jogar. A gente pensa em um jogo de cada vez, mas vai ser muito importante essa sequência de dois jogos em casa para tentar alcançar esses seis pontos – projetou.
A Ferroviária volta a campo no confronto diante do Águia Negra, no próximo sábado (3), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Série D. Com nove pontos ganhos, a Locomotiva lidera o Grupo A6 da quarta divisão nacional.

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