Em sequência positiva, Avaí encontrará adversário também embalado no Catarinense

Crédito: Na primeira fase, time do interior venceu por 2 a 0 (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Mesmo tendo sofrido um gol depois de oito compromissos com sua meta intacta, o Avaí aumentou, contra o Próspera, a sua sequência de invencibilidade para 11 partidas e chega embalado para duelar com o Brusque pela semifinal do Campeonato Catarinense.>Contra quem o Avaí estreia na Série B do Brasileirão?Todavia, por outro lado, o time do interior do estado vive também um momento bastante positivo em números práticos, já que são dez compromissos com cinco vitórias e cinco empates.

Aliás, a última vez que os comandados de Claudinei Oliveira sentiram o sabor de um revés foi justamente no embate contra o Brusque, no Augusto Bauer, pela fase classificatória do estadual. Em 21 de março, os adversários da semi foram derrotados por 2 a 0 com gols de Júnior Pirambu e Thiago Alagoano.