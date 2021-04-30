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Em sequência positiva, Avaí encontrará adversário também embalado no Catarinense

Enquanto o Leão da Ressacada não perde há 11 partidas, o Brusque tem dez jogos sem derrotas...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 11:32
Crédito: Na primeira fase, time do interior venceu por 2 a 0 (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC
Mesmo tendo sofrido um gol depois de oito compromissos com sua meta intacta, o Avaí aumentou, contra o Próspera, a sua sequência de invencibilidade para 11 partidas e chega embalado para duelar com o Brusque pela semifinal do Campeonato Catarinense.>Contra quem o Avaí estreia na Série B do Brasileirão?Todavia, por outro lado, o time do interior do estado vive também um momento bastante positivo em números práticos, já que são dez compromissos com cinco vitórias e cinco empates.
Aliás, a última vez que os comandados de Claudinei Oliveira sentiram o sabor de um revés foi justamente no embate contra o Brusque, no Augusto Bauer, pela fase classificatória do estadual. Em 21 de março, os adversários da semi foram derrotados por 2 a 0 com gols de Júnior Pirambu e Thiago Alagoano.
Além dos três jogos já garantidos entre as equipes, outros dois compromissos certamente acontecerão na segunda parte da temporada já que, na temporada de 2020, o Brusque garantiu vaga na Série B do Brasileirão e o clube Azzurra não conseguiu o retorno a elite.

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