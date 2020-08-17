Em semana decisiva para Neymar, PSG e Leipzig duelam por uma vaga na final da Liga dos Campeões

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Buscando uma vaga na grande final histórica da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e RB Leipzig se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (horário de Brasília).

FORÇA (QUASE) MÁXIMAApesar da perda importante de Keylor Navas e sem poder contar com Verratti, Tuchel terá seu ataque ideal. Di María e Mbappé devem começar a partida e completar o quarteto com Neymar e Icardi.

MORAL ALTAOs dois times chegam bem para o confronto. O Paris Saint-Germain conseguiu uma virada histórica no final do jogo contra a Atalanta. Enquanto o Leipzig, comandado por Julian Nagelsmann - treinador mais jovem a alcançar uma semifinal de Liga dos Campeões - despachou o Atlético de Madrid.