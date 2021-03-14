Em semana de artilheiro, Heberty ajuda Bangkok a garantir seis pontos na Thai League

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Autor de dois gols na goleada de cinco a zero sobre o Trat no meio de semana, o atacante Heberty foi novamente importante para o Bangkok United neste sábado pela Thai League. Com a vitória por dois a um em cima do Police Tero, a equipe do paulista se manteve na quarta posição da competição. Feliz com o resultado, o camisa 37 falou sobre o triunfo.

Veja a tabela do Italiano- Eram pontos fundamentais para seguirmos entre os primeiros colocados e felizmente os conquistamos. Pude ajudar meu time mais uma vez e isso me deixa bastante satisfeito. Quinta já há mais um jogo decisivo e estamos prontos para uma nova batalha - afirmou.

Com 14 gols na Liga Tailandesa, Heberty tem uma média de 0,7 gols por jogo, já que disputou somente 20 das 27 partidas de seu clube. O "Pantera Negra" faz questão de ressaltar sua grande meta individual na carreira atualmente.