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futebol

Em segundo tempo movimentado, Atalanta vence o Napoli no Italiano

Time de Gian Piero Gasperini controla a partida jogando em casa e dorme no G-4 do Campeonato Italiano com 43 pontos. Napoli tem 40 e está em sétimo lugar...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 15:56
Crédito: Reprodução / Twitter Napoli
Antes de encarar o Real Madrid pela Champions League, a Atalanta recebeu o Napoli neste domingo pelo Campeonato Italiano e o time de Bérgamo venceu por 4 a 2, com todos os gols do jogo marcados na etapa final. Zapata, Gosens, Muriel e Romero fizeram para os donos da casa, enquanto Zielinski e Gosens (contra) descontaram para os visitantes.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAo melhor estilo da Atalanta, o clube azul e preto controlou o primeiro tempo e foi quem teve mais chances de marcar no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. Com uma forte marcação, a equipe de Gian Piero Gasperini praticamente não deu espaços aos napolitanos.
A etapa final, porém, foi diferente. Zapata abriu o placar de cabeça, mas Zielinski empatou com um belo chute de primeira. Gosens e Muriel, este último com um golaço, colocaram a Atalanta novamente na frente, mas o Napoli diminuiu em gol contra de Gosens. Logo em seguida, Romero fechou a conta.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta encara a Sampdoria, enquanto o Napoli pega o Benevento. Antes, entretanto, as duas equipes jogam por competições da Uefa. A Atalanta enfrenta o Real Madrid na Champions League e o Napoli recebe o Granada na Liga Europa.

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