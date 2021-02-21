Em segundo tempo movimentado, Atalanta vence o Napoli no Italiano

Crédito: Reprodução / Twitter Napoli

Antes de encarar o Real Madrid pela Champions League, a Atalanta recebeu o Napoli neste domingo pelo Campeonato Italiano e o time de Bérgamo venceu por 4 a 2, com todos os gols do jogo marcados na etapa final. Zapata, Gosens, Muriel e Romero fizeram para os donos da casa, enquanto Zielinski e Gosens (contra) descontaram para os visitantes.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAo melhor estilo da Atalanta, o clube azul e preto controlou o primeiro tempo e foi quem teve mais chances de marcar no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. Com uma forte marcação, a equipe de Gian Piero Gasperini praticamente não deu espaços aos napolitanos.

A etapa final, porém, foi diferente. Zapata abriu o placar de cabeça, mas Zielinski empatou com um belo chute de primeira. Gosens e Muriel, este último com um golaço, colocaram a Atalanta novamente na frente, mas o Napoli diminuiu em gol contra de Gosens. Logo em seguida, Romero fechou a conta.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021