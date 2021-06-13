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Em segundo tempo eletrizante, Holanda vence a Ucrânia na estreia do Grupo C da Eurocopa

Depois de primeiro tempo sem gols, Laranja marca duas vezes no início da etapa final, sofre empate relâmpago, mas consegue gol da vitória no fim diante de seu torcedor
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LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 17:52

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 17:52

Crédito: PETER DEJONG / POOL / AFP
De volta a uma competição de elite depois de sete anos, a Holanda estreou na Eurocopa neste domingo com vitória. Jogando em casa, na Johan Cruyff Arena, em Amstedã, a Laranja bateu a Ucrânia por 3 a 2, em um segundo tempo emocionante. Wijnaldum, Weghorst e Dumfries fizeram para os donos da casa, enquanto Yarmolenko e Yaremchuk marcaram para os ucranianos.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDOMÍNIO LARANJAJogando em casa, e favorita ao primeiro lugar do grupo, a Holanda dominou a partida no primeiro tempo e teve as melhores chances de gol. A Ucrânia tentou se defender para definir suas jogadas em contra-ataques rápidos. A defesa holandesa, porém, evitou o perigo.
QUASEPressionando, a Holanda quase marcou em pelo menos três oportunidades, primeiro com Memphis Depay, depois com Wijnaldum, novo reforço do Paris Saint-Germain, ambas parando no goleiro Bushchan. A terceira foi com o ala-direito Dumfries, que recebeu cruzamento na segunda trave vindo da esquerda, mas, livre de marcação, mandou para fora.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Grupo C, a Holanda encara a Áustria, enquanto a Ucrânia joga contra a Macedônia do Norte. Os dois jogos acontecem na quinta-feira.

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