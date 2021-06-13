Em segundo tempo eletrizante, Holanda vence a Ucrânia na estreia do Grupo C da Eurocopa

Crédito: PETER DEJONG / POOL / AFP

De volta a uma competição de elite depois de sete anos, a Holanda estreou na Eurocopa neste domingo com vitória. Jogando em casa, na Johan Cruyff Arena, em Amstedã, a Laranja bateu a Ucrânia por 3 a 2, em um segundo tempo emocionante. Wijnaldum, Weghorst e Dumfries fizeram para os donos da casa, enquanto Yarmolenko e Yaremchuk marcaram para os ucranianos.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDOMÍNIO LARANJAJogando em casa, e favorita ao primeiro lugar do grupo, a Holanda dominou a partida no primeiro tempo e teve as melhores chances de gol. A Ucrânia tentou se defender para definir suas jogadas em contra-ataques rápidos. A defesa holandesa, porém, evitou o perigo.

QUASEPressionando, a Holanda quase marcou em pelo menos três oportunidades, primeiro com Memphis Depay, depois com Wijnaldum, novo reforço do Paris Saint-Germain, ambas parando no goleiro Bushchan. A terceira foi com o ala-direito Dumfries, que recebeu cruzamento na segunda trave vindo da esquerda, mas, livre de marcação, mandou para fora.

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