Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em SC, Criciúma é soberano e goleia CRB pela Série B

Equipe foi dominante durante os 90 minutos ...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 12:59

LanceNet

Na manhã deste sábado (14), o Criciúma foi soberano para cima do CRB e venceu o adversário no Heriberto Hulse por 3 a 0, com gols marcados por Thiago Alagoano, Rômulo e Hygor.
Com o resultado, o Tigre atingiu os nove pontos e subiu para a sétima colocação. Por sua vez, os alagoanos amargam a última posição. Na próxima quinta-feira (19), os catarinenses enfrentam o Grêmio, fora de casa, enquanto o Galo entra em campo um dia antes, para receber o Londrina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTIGRE NA FRENTE!
Os mandantes começaram melhor o confronto, com mais posse de bola e presença ofensiva, porém com dificuldades de furar a retranca alagoana. Aos 17’, Maicon recebeu na entrada da área e bateu com perigo, quase marcando para o CRB.
Aos 19’, Claudinho cruzou pela direita, Fellipe Matheus escorou e Thiago Alagoano completou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Tigre. O CRB quase empatou com Guilherme Romão em chute de fora. Mais tarde, após cobrança de lateral, Léo Costa soltou a pancada, e Diogo Silva espalmou para evitar o segundo do gol do Criciúma.
No fim, Tiago Marques recebeu boa bola e finalizou de voleio. Diogo Silva fez a defesa e salvou o CRB. Em resposta, Romão cruzou na medida, Gum testou e parou em grande intervenção de Gustavo.
TIGRE AMPLIA!A volta do intervalo começou lenta, sem grandes chances, até que aos 12’, Rafael Bilu finalizou para grande defesa do goleiro. No rebote, Rômulo apareceu bem e ampliou o marcador. Mais tarde, Hermes cruzou na área e Hygor se esticou todo, quase marcando para os mandantes.
Mais tarde, Lucas Xavier tocou rasteiro e Hygor só empurrou para as redes, fazendo o terceiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Criciúma 3x0 CRB Local: Heriberto Hulse, Criciúma-SCData/horário: 14/05/2022 - 11h (de Brasília) Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flores (RS)Quatro árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)VAR: Adriano Milczvski (PR)Cartões amarelos: Marcelo Hermes, Fellipe Mateus, Hygor (Criciúma), Gilvan, Willie (CRB) Cartões vermelhos: -GOLS: Thiago Alagoano (19’/1T) (1-0), Rômulo (12’/2T) (2-0), Hygor (29’/2T)
Criciúma - Técnico: Cláudio Tencati
Gustavo; Claudinho (Cristovam 29’/2T), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson (Rômulo 7’/2T) e Fillipe Matheus; Thiago Alagoano (Caio Dantas 29’/2T), Rafael Bilu (Lucas Xavier 29’/2T) e Tiago Marques (Hygor 19’/2T).
CRB - Técnico: Marcelo Cabo
Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo - intervalo), Gum, Gilvan e Guilherme Romão (Bryan 41’/2T); Claudinei, Yago (Uillian Correira 18’/2T)e Maicon; Fabinho, Richard (Willie 18’/2T) e Gabriel Conceição (Vico - intervalo).
Crédito: CriciúmaxCRB(Foto:CelsodaLuz/AssessoriadeimprensaCriciúmaE.C.

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados