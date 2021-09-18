Em ritmo de treino, Internazionale atropela o Bologna e assume a liderança do Campeonato Italiano

Com extrema facilidade e em ritmo de treino, a Internazionale de Milão atropelou o Bologna, na tarde deste sábado, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano: 6 a 1. Os gols foram marcados por Lautaro Martínez, que fez logo aos cinco, Skrniar, Barella, Vecino e Dzeko (dois).O bósnio, aliás, saiu do banco no segundo tempo, mas conseguiu ser o artilheiro mesmo assim. Os visitantes descontaram com Theate, aos 41 da etapa complementar.