Em ritmo de treino, Internazionale atropela o Bologna e assume a liderança do Campeonato Italiano

Com extrema facilidade e em ritmo de treino, a Internazionale de Milão atropelou o Bologna, na tarde deste sábado, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano: 6 a 1. Os gols foram marcados por Lautaro Martínez, que fez logo aos cinco, Skrniar, Barella, Vecino e Dzeko (dois).O bósnio, aliás, saiu do banco no segundo tempo, mas conseguiu ser o artilheiro mesmo assim. Os visitantes descontaram com Theate, aos 41 da etapa complementar.
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Panorama do Campeonato
Com o resultado, a Internazionale assumiu a liderança, agora com 10 pontos em quatro jogos. Ela é seguida de perto por Roma, Milan e Napoli, que somam 9, mas têm um jogo a menos. Maior campeã e também candidata ao título, a Juventus começou mal e tem só um empate, aparecendo em 16º lugar.