Em reviravolta, São Paulo está próximo de acerto com o meia-atacante Nikão

O São Paulo está perto de acertar a contratação do meia-atacante Nikão, de 29 anos, que estava no Athletico-PR. O jogador, que já tinha praticamente tudo acertado com o Internacional, decidiu atuar no Tricolor, onde deve assinar um contrato de quatro temporadas. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Segundo apurou a reportagem, divergências contratuais fizeram Nikão recuar com o Internacional. Nas últimas horas, uma reunião da diretoria do São Paulo com o staff do jogador aconteceu e a negociação foi praticamente fechada.