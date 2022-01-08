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futebol

Em reviravolta, São Paulo está próximo de acerto com o meia-atacante Nikão

Jogador estava praticamente acertado com o Internacional, mas divergências contratuais fizeram o Colorado recuar. Tricolor aproveitou e deve fechar por quatro temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:27

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:27

O São Paulo está perto de acertar a contratação do meia-atacante Nikão, de 29 anos, que estava no Athletico-PR. O jogador, que já tinha praticamente tudo acertado com o Internacional, decidiu atuar no Tricolor, onde deve assinar um contrato de quatro temporadas. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Segundo apurou a reportagem, divergências contratuais fizeram Nikão recuar com o Internacional. Nas últimas horas, uma reunião da diretoria do São Paulo com o staff do jogador aconteceu e a negociação foi praticamente fechada.
A contratação de um ponta é um desejo do São Paulo desde a abertura do mercado de transferências. Pedido de Rogério Ceni, a posição era vista como essencial para a próxima temporada. Soteldo e Douglas Costa também negociaram com o clube.No ano de 2021, Nikão entrou em campo 51 vezes, sendo 44 como titular, marcando 11 gols e dando 12 assistências. Foi campeão da Copa Sul-Americana com o Athletco-PR ao bater o Red Bull Bragantino na decisão.
Crédito: NikãodeveacertarcomoSãoPauloporquatrotemporadas(Foto:DivulgaçãoAthleticoPR

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