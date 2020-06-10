Em retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia'

O retorno da La Liga será com um dos clássicos mais disputados do mundo. Pela abertura da 28ª rodada, Sevilla e Betis se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília). O 'dérbi da Andaluzia' será o único jogo do dia pelo Campeonato Espanhol.
POSIÇÕES NA TABELANa terceira colocação, o Sevilla busca vencer o maior rival para se aproximar do Real Madrid e Barcelona, além de tentar consolidar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Por outro lado, o Betis tenta triunfar fora de casa e entrar na parte de cima da tabela.
DESFALQUESPelo lado do Sevilla, Gudelj e Lucas Ocampos estão fora do jogo. O primeiro está suspenso e o segundo teve uma lesão de última hora. O Betis conta com o desfalque de Juanmi, que ainda se recupera de uma fascite plantar.
PRIMEIRO JOGO E RETROSPECTONo primeiro turno, o Sevilla saiu vitorioso fora de casa por 2 a 1. Os alvirrubros somam 57 vitórias em 125 dérbis. São 38 empates e 30 triunfos do Betis.
DURANTE A PANDEMIA...Mesmo sem público no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, as autoridades locais se preocupam quanto à aglomeração de pessoas ao redor. Com isso, o Betis emitiu um comunicado em seu Twitter dizendo para que os torcedores fiquem em casa. Da mesma forma agiram Julen Lopetegui, treinador do Sevilla, e José Castro, presidente do clube, que pediram para que os fãs assistam ao jogo pela televisão de suas residências.E MAIS:Brasileiros podem entrar na operação de troca entre Juventus e ChelseaAyala comenta sobre possível dupla entre Lautaro e Messi no BarcelonaSolskjaer pretende reincorporar Paul Pogba e dar nova função ao francêsSegundo jornais ingleses, Philippe Coutinho já negocia com o NewcastleSemedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na EspanhaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-Germain E MAIS: