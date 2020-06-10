Em retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia'

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O retorno da La Liga será com um dos clássicos mais disputados do mundo. Pela abertura da 28ª rodada, Sevilla e Betis se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília). O 'dérbi da Andaluzia' será o único jogo do dia pelo Campeonato Espanhol.

POSIÇÕES NA TABELANa terceira colocação, o Sevilla busca vencer o maior rival para se aproximar do Real Madrid e Barcelona, além de tentar consolidar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Por outro lado, o Betis tenta triunfar fora de casa e entrar na parte de cima da tabela.

DESFALQUESPelo lado do Sevilla, Gudelj e Lucas Ocampos estão fora do jogo. O primeiro está suspenso e o segundo teve uma lesão de última hora. O Betis conta com o desfalque de Juanmi, que ainda se recupera de uma fascite plantar.

PRIMEIRO JOGO E RETROSPECTONo primeiro turno, o Sevilla saiu vitorioso fora de casa por 2 a 1. Os alvirrubros somam 57 vitórias em 125 dérbis. São 38 empates e 30 triunfos do Betis.