Em reta final de preparação, Jefferson Fernandes visa temporada vitoriosa em 2022

Ciente das dificuldades em ter espaço no elenco profissional do Avaí, o meia Jefferson Fernandes fez uma projeção tão otimista como realista para a temporada 2022. Para ele, o mais importante é que ele consiga emendar uma sequência de partidas, seja no clube catarinense ou mesmo em outra equipe do futebol nacional ou internacional, caso apareça a oportunidade:>Você pode encontrar o LANCE! agora também no TikTok- Minha expectativa é a melhor possível, independente se eu for atuar em um clube fora do Brasil ou aqui no Brasil mesmo. Tenho fé de que vai ser um ano muito produtivo.

Visando manter sua forma física, Jefferson contou como tem sido a sua rotina de trabalhos onde, constantemente, ele tenta se manter em movimento para potencializar os resultados.

- No momento estou treinando em três períodos. Na (parte da) manhã eu faço treino com bola com um preparador físico, na parte da tarde faço funcional e, a noite, academia - detalhou.

Atualmente com 21 anos de idade, Jefferson Fernandes está no Avaí desde 2020 após uma proveitosa passagem pela equipe do São Bernardo onde, pelo Campeonato Paulista Sub-20, chegou a acumular uma estatística marcante como os oito gols em 17 partidas disputadas mesmo exercendo a função de segundo volante. Antes disso, ele também teve passagens por Atlético Diadema e Santos.