Em resposta aos sócios do São Paulo, Igor Gomes fala sobre trabalhar com Ceni: 'Para mim, é uma honra'

Nesta quinta-feira (28), em uma das ações realizadas pelo São Paulo em seu programa de Sócios Torcedores, o meia Igor Gomes respondeu perguntas dos sócios. Em uma das perguntas, o camisa 26 do Tricolor falou sobre o trabalho do treinador Rogério Ceni e fez muitos elogios ao comandante.
Questionado sobre como é trabalhar com Ceni, ídolo do São Paulo, Igor Gomes fez elogios e falou sobre sua identificação com o treinador.
- Para mim, é uma honra trabalhar com o homem, um mito, uma pessoa com quem me identifico muito, uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa séria – afirmou o jogador ao responder a perguntas enviadas por sócios-torcedores do São Paulo.
Igor Gomes falou um pouco mais sobre o modo como Ceni faz seu trabalho, revelando a dedicação do treinador.
– A principal característica, a que mais me chamou a atenção, ele faz as coisas de coração, com verdade, não faz coisa pela metade. Vejo que também tenho essas características, e acredito que se você tem essas características, você está no caminho certo - finalizou o meia.
As perguntas são exclusivas aos Sócios Torcedores e apenas estes podem acessar o material completo com as demais respostas. Sob o comando de Rogério Ceni, o São Paulo conquistou, até então, uma vitória, um empate e uma derrota. Com os resultados, o time alcançou a 13ª posição do campeonato, com 34 pontos somados, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.
O próximo desafio da equipe é contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.