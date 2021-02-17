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'Em respeito a competição', Crespo promete São Paulo com força total no Paulista

O treinador foi questionado sobre a possibilidade de usar a competição para testes...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:24
src="//player.daznservices.com/player.js#d3433344d9573b7cb3133487ad.1leg08rzi18hg1773w6q2so4l0$videoid=1peo89wzg3lwp17m4qpd7s5088" async>O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (17), o argentino Hernán Crespo como novo treinador do time. Durante a apresentação, o técnico falou, entre outros assuntos, sobre o início de seu trabalho no Tricolor e sobre as expectativas para o Campeonato Paulista.Veja a situação do Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro!
Perguntado sobre a ausência de um período de pré-temporada e a possibilidade de utilizar o Campeonato Paulista como uma competição de teste, Crespo fez questão de afirmar que o São Paulo não utilizará o torneio para testar jogadores, mas sim, entrar para tentar ser campeão.
- Parece que testar jogadores no Paulistão não me parece correto. Em respeito a competição e ao São Paulo.
- Temos que merecer em estar num lugar tão grande como esse clube e entrar para vencer. Todos os campeonatos tem seu peso especifico e o São Paulo tem que pensar em chegar a todos os títulos. Com uma identidade.Crespo falou também sobre a necessidade de construir um trabalho, processo que, segundo ele, demanda tempo e paciência, mas que não significa deixar de lado a competitividade, a qual o treinador garantiu.

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