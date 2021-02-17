'Em respeito a competição', Crespo promete São Paulo com força total no Paulista

src="//player.daznservices.com/player.js#d3433344d9573b7cb3133487ad.1leg08rzi18hg1773w6q2so4l0$videoid=1peo89wzg3lwp17m4qpd7s5088" async>O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (17), o argentino Hernán Crespo como novo treinador do time. Durante a apresentação, o técnico falou, entre outros assuntos, sobre o início de seu trabalho no Tricolor e sobre as expectativas para o Campeonato Paulista.Veja a situação do Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro!

Perguntado sobre a ausência de um período de pré-temporada e a possibilidade de utilizar o Campeonato Paulista como uma competição de teste, Crespo fez questão de afirmar que o São Paulo não utilizará o torneio para testar jogadores, mas sim, entrar para tentar ser campeão.

- Parece que testar jogadores no Paulistão não me parece correto. Em respeito a competição e ao São Paulo.