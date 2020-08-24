Em rede social, zagueiro do Red Bull Bragantino se desculpa por expulsão

Crédito: Twitter/Coritiba

Um elemento de transição considerável no contexto da partida entre Red Bull Bragantino e Coritiba no último domingo (23) acabou sendo a penalidade cometida pelo zagueiro Fabrício Bruno.

Na oportunidade, além da expulsão do zagueiro aos 46 minutos da etapa inicial, o time visitante chegou a igualdade na batida de Sabino e, posteriormente, virou o marcador com Robson.

E, nas redes sociais, o jogador aproveitou o espaço para fazer uma postagem em tom de desculpas com o torcedor do Massa Bruta. Contudo, sem deixar de ressaltar que a dedicação para ter os melhores desempenhos possíveis estará sempre presente na sua essência: