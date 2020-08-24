Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em rede social, zagueiro do Red Bull Bragantino se desculpa por expulsão

Fabrício Bruno usou seu perfil para falar sobre lance onde deixou sua equipe com um jogador a menos diante do Coritiba em Bragança Paulista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:26

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:26

Crédito: Twitter/Coritiba
Um elemento de transição considerável no contexto da partida entre Red Bull Bragantino e Coritiba no último domingo (23) acabou sendo a penalidade cometida pelo zagueiro Fabrício Bruno.
Na oportunidade, além da expulsão do zagueiro aos 46 minutos da etapa inicial, o time visitante chegou a igualdade na batida de Sabino e, posteriormente, virou o marcador com Robson.
E, nas redes sociais, o jogador aproveitou o espaço para fazer uma postagem em tom de desculpas com o torcedor do Massa Bruta. Contudo, sem deixar de ressaltar que a dedicação para ter os melhores desempenhos possíveis estará sempre presente na sua essência:
- Sempre dei meu sangue em campo. Mas o excesso de vontade acabou atrapalhando nosso time. O momento é de erguer a cabeça para que possamos seguir fortes para alcançar o que planejamos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados