Em rede social, Vico faz desabafo após ser afastado no Vitória

Crédito: Atacante fez último jogo no clube em agosto (Letícia Martins/Divulgação/EC Vitória

Através das redes sociais, o atacante Vico se pronunciou sobre a chateação sentida ao tomar conhecimento, no início do mês de outubro, que não fazia parte dos planos do Vitória para a reta final da temporada 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom problemas físicos os quais ele disse ter acelerado o processo de recuperação onde chegou a arcar "com alguns recursos do próprio bolso", Vico garante que está bastante incomodado com a situação do Leão da Barra na tabela da Série B em adendo a impossibilidade de ajudar a equipe.

Apesar da situação atual ser de treinamentos em separado do restante do plantel, o atacante que fez seu último jogo no dia 7 de agosto, quando a equipe perdeu para o Vasco por 1 a 0, garantiu que continua à disposição caso a decisão do departamento de futebol em conjunto com a comissão técnica se modifique.

Desde sua chegada ao Vitória proveniente por empréstimo do Grêmio no ano passado, Vico fez 59 jogos com a camisa rubro-negra onde balançou as redes em nove oportunidades além de dar seis assistências.