Em rede social, Maicon publica mensagem de despedida ao Grêmio

Crédito: Jogador participou de 248 partidas e conquistou nove títulos no clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Como era de se esperar considerando a larga identificação construída nos últimos anos entre as partes, Maicon foi as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida ao Grêmio depois de confirmada a sua rescisão contratual. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa mensagem, o jogador fez uma retrospectiva relacionada tanto a seu comportamento desde a chegada em 2015 vindo do São Paulo como também números importantes da ordem de 248 partidas e nove títulos conquistados entre Gauchão, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana. A postagem foi acompanhada de um vídeo onde imagens desde sua apresentação até lances marcantes da passagem foram compilados.

Desde o início da trajetória onde foi treinado por Roger Machado e, na grande maioria do tempo, Renato Portaluppi, Maicon consolidou uma posição de voz forte no elenco tanto dentro como fora das quatro linhas. Seja no aspecto técnico com a qualidade de passe e dinâmica de jogo que viraram marca registrada da equipe como também usando a braçadeira de capitão e aparecendo também em momentos mais complicados nas últimas temporadas.

Nos últimos dois anos, o jogador de 35 anos vinha sofrendo com problemas físicos e a natural renovação do plantel que acabaram diminuíndo seu espaço no time titular.

Desta forma, o término da relação que parecia ser apenas uma questão natural a ser resolvida no fim da temporada acabou antecipada, também, pela expulsão no fim de semana na derrota por 1 a 0 para o Corinthians na Arena.