Em recuperação, Paulinho e Igor Gomes participam de parte do treino

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda e, para a alegria dos torcedores, teve a volta, ainda que apenas em uma parte do treino, de Igor Gomes e Paulinho, que estavam treinando separadamente do resto do elenco por estarem em processo de recuperação.

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O meia Igor Gomes se recupera de um concussão sofrida após uma pancada na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na primeira rodada do Paulistão 2021. Assim, Igor perdeu as duas goleadas do Tricolor, ambas por 4 a 0, contra a Inter de Limeira e contra o Santos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Paulinho é um caso um pouco mais antigo. O atacante ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito realizada no dia 10 de fevereiro. A cirurgia foi realizada para retirar um corpo livre, segundo divulgou o São Paulo em nota oficial no seu site.