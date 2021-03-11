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futebol

Em recuperação, Paulinho e Igor Gomes participam de parte do treino

Ainda em atividades com preparadores físicos, os jogadores integraram o elenco em partes do treinamento realizado no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 15:21
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda e, para a alegria dos torcedores, teve a volta, ainda que apenas em uma parte do treino, de Igor Gomes e Paulinho, que estavam treinando separadamente do resto do elenco por estarem em processo de recuperação.
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O meia Igor Gomes se recupera de um concussão sofrida após uma pancada na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na primeira rodada do Paulistão 2021. Assim, Igor perdeu as duas goleadas do Tricolor, ambas por 4 a 0, contra a Inter de Limeira e contra o Santos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Paulinho é um caso um pouco mais antigo. O atacante ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito realizada no dia 10 de fevereiro. A cirurgia foi realizada para retirar um corpo livre, segundo divulgou o São Paulo em nota oficial no seu site.
No treino desta quinta-feira, os dois voltaram a treinar com o resto do elenco durante parte das atividades, porém seguiram no processo de recuperação durante a maior parte do treinamento.O São Paulo volta aos gramados para enfrentar o Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time busca uma última vitória antes da paralização do campeonato, prevista pelo governo do Estado de São Paulo para a próxima segunda-feira (15).

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