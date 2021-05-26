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Em recuperação no Rio de Janeiro, Wendel, do Zenit, celebra temporada e mira Olimpíadas: 'É um sonho'

O jogador também revelou que não esperava se adaptar tão rápido à Rússia e elogiou a cidade de São Petersburgo...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 15:13
Crédito: Divulgação/Zenit
Os mais de 4 mil Km que separam São Petersburgo de Lisboa não foram empecilhos para o meia Wendel. Contratado pelo Zenit, da Rússia, no início da temporada 2020/2021, o brasileiro encarou o desafio de mais uma mudança de país e, rapidamente, se firmou como titular no clube europeu. Na Rússia, o meio-campista foi campeão nacional e alcançou a marca de 99 partidas disputadas no Velho Continente.> Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?De férias no Rio de Janeiro, Wendel está se dedicando também ao tratamento de sua lesão muscular, que aconteceu justamente no jogo do título russo, contra o Lokomotiv. A expectativa é de, em breve, já estar totalmente recuperado, visando as Olimpíadas.
- Tive essa lesão muscular no jogo do título e fiquei chateado pelo ótimo momento que vivia. Mas são coisas que acontecem na carreira de um jogador e agora é finalizar esse tratamento. Se Deus quiser estarei pronto para estar à disposição nas Olimpíadas, que é um sonho - disse Wendel.
O jogador do Zenit festejou o desempenho dentro de campo e a marca de 99 partidas disputadas em solo europeu. Wendel também revelou que não esperava se adaptar tão rápido à Rússia e elogiou a cidade de São Petersburgo.

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