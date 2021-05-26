Em recuperação no Rio de Janeiro, Wendel, do Zenit, celebra temporada e mira Olimpíadas: 'É um sonho'

Os mais de 4 mil Km que separam São Petersburgo de Lisboa não foram empecilhos para o meia Wendel. Contratado pelo Zenit, da Rússia, no início da temporada 2020/2021, o brasileiro encarou o desafio de mais uma mudança de país e, rapidamente, se firmou como titular no clube europeu. Na Rússia, o meio-campista foi campeão nacional e alcançou a marca de 99 partidas disputadas no Velho Continente.> Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?De férias no Rio de Janeiro, Wendel está se dedicando também ao tratamento de sua lesão muscular, que aconteceu justamente no jogo do título russo, contra o Lokomotiv. A expectativa é de, em breve, já estar totalmente recuperado, visando as Olimpíadas.