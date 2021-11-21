Em recuperação, Luan segue em transição física e faz atividades no gramado durante treino do São Paulo

O São Paulo voltou a treinar neste domingo (21). Sem jogo no fim de semana, o elenco se apresentou, assim como fez no sábado (20), para seguir a preparação para enfrentar o Athletico-PR. Durante as atividades, o volante Luan seguiu em processo de recuperação e fez exercícios nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luan sofreu uma avulsão tendínea no músculo da coxa no dia 13 de outubro, durante o primeiro treino dado por Rogério Ceni em seu retorno ao São Paulo. Assim, o atleta ainda não esteve à disposição do novo treinador.

Na última semana, Luan iniciou o processo de transição física no gramado, sob a supervisão do departamento de preparação física.

Neste domingo (21), Luan voltou a fazer atividades no gramado, em processo de recuperação muscular, ao lado dos preparadores da equipe, buscando retornar o mais breve possível para ajudar o time na reta final do Brasileirão.Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª posição do campeonato, com 41 pontos, apenas cinco de distância do Z4. Assim, o Tricolor encara, na próxima rodada, o Athletico-PR, rival direto na briga contra o rebaixamento e atualmente empatado em pontos com o time do Morumbi, estando à frente na tabela por ter maior número de vitórias.

O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Furacão, recém-campeão da Copa Sul-Americana.