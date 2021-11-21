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Em recuperação, Luan segue em transição física e faz atividades no gramado durante treino do São Paulo

Volante, que se recupera de avulsão tendínea no músculo da coxa, trabalhou ao lado dos preparadores físicos, fazendo exercícios de transição física no gramado...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:55

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:55

O São Paulo voltou a treinar neste domingo (21). Sem jogo no fim de semana, o elenco se apresentou, assim como fez no sábado (20), para seguir a preparação para enfrentar o Athletico-PR. Durante as atividades, o volante Luan seguiu em processo de recuperação e fez exercícios nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Luan sofreu uma avulsão tendínea no músculo da coxa no dia 13 de outubro, durante o primeiro treino dado por Rogério Ceni em seu retorno ao São Paulo. Assim, o atleta ainda não esteve à disposição do novo treinador.
Na última semana, Luan iniciou o processo de transição física no gramado, sob a supervisão do departamento de preparação física.
Neste domingo (21), Luan voltou a fazer atividades no gramado, em processo de recuperação muscular, ao lado dos preparadores da equipe, buscando retornar o mais breve possível para ajudar o time na reta final do Brasileirão.Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª posição do campeonato, com 41 pontos, apenas cinco de distância do Z4. Assim, o Tricolor encara, na próxima rodada, o Athletico-PR, rival direto na briga contra o rebaixamento e atualmente empatado em pontos com o time do Morumbi, estando à frente na tabela por ter maior número de vitórias.
O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Furacão, recém-campeão da Copa Sul-Americana.
Crédito: Luanestáemprocessoderecuperação(Foto:EricoLeonan/saopaulofc.net

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