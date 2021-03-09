Em recuperação, Igor Gomes treina separado do resto do elenco

O meio-campista do São Paulo, Igor Gomes, não treinou com o resto dos atletas nesta terça-feira (9), no CT da Barra Funda. Ao lado de Liziero e Paulinho (que se recuperam de lesões), o camisa 26 fez trabalho de recuperação com os preparadores físicos, ainda se tratando de uma concussão sofrida na primeira rodada do Paulistão, contra o Botafogo-SP.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021A lesão foi sofrida há mais de uma semana, mas segue deixando o meia de fora das atividades do clube. Igor Gomes não foi relacionado para a partida contra a Inter de Limeira, na última quarta-feira (3) e contra o Santos, no último sábado (6). Ambas terminaram em vitória do São Paulo por 4 a 0.
O meio-campista perdeu os treinamentos da última semana e, aos poucos, volta aos trabalhos após a pancada na cabeça no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Dependendo do processo de recuperação, Igor pode voltar a ser relacionado já no próximo jogo.O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado (13), diante do Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time busca seguir com o bom momento, após duas goleadas por 4 a 0 nas últimas duas partidas.