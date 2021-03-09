Em recuperação, Igor Gomes treina separado do resto do elenco

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O meio-campista do São Paulo, Igor Gomes, não treinou com o resto dos atletas nesta terça-feira (9), no CT da Barra Funda. Ao lado de Liziero e Paulinho (que se recuperam de lesões), o camisa 26 fez trabalho de recuperação com os preparadores físicos, ainda se tratando de uma concussão sofrida na primeira rodada do Paulistão, contra o Botafogo-SP.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021A lesão foi sofrida há mais de uma semana, mas segue deixando o meia de fora das atividades do clube. Igor Gomes não foi relacionado para a partida contra a Inter de Limeira, na última quarta-feira (3) e contra o Santos, no último sábado (6). Ambas terminaram em vitória do São Paulo por 4 a 0.