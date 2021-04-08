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futebol

Em recuperação, Hernanes corre no gramado em treino do São Paulo

Após ter dores musculares, volante correu no campo do CT da Barra Funda e segue tratamento. Orejuela fez trabalhos internos no Reffis e não foi ao gramado...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (08), no CT da Barra Funda com algumas boas novidades. Em recuperação de dores musculares, o volante Hernanes evoluiu na recuperação da lesão.
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O Profeta correu em volta do gramado no CT da Barra Funda e posteriormente realizou trabalhos no Reffis para uma melhor recuperação. Ele havia ficado de fora do treinamento em campo na última quarta-feira (07).
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Quem ficou somente na parte interna do CT foi o lateral-direito Orejuela. O colombiano se recupera de dores no joelho e não participou das atividades no campo juntamente com os companheiros. Sem saber quando volta a disputar uma partida oficial, já que o Campeonato Paulista segue parado devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, o Tricolor vem treinando diariamente na Barra Funda.

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