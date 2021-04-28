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Em recuperação, Eder e Gabriel Sara desfalcam São Paulo na Libertadores

Os dois jogadores ainda tratam de lesões musculares e não estarão à disposição do treinador Hernán Crespo para o jogo contra o Rentistas, do Uruguai, nesta quinta-feira (29)...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 16:40
Crédito: Eder e Gabriel Sara, desfalques na Libertadores (Fotos: Rubens Chiri/ saopaulofc.net eFellipe Lucena/São Paulo FC
Ainda em processo de recuperação, o meia Gabriel Sara e o atacante Eder seguem treinando separados do elenco. Lesionados, os dois jogadores não estarão à disposição do técnico Hernán Crespo para o jogo contra o Rentistas, do Uruguai, nesta quinta-feira (29), pela Libertadores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
Gabriel Sara já é desfalque do São Paulo há algumas semanas, afastado por lesão muscular. O meia segue fazendo trabalhos de recuperação física.
Eder, por outro lado, é uma lesão mais recente. O atacante sentiu dores na coxa e já desfalcou a equipe contra o Ituano, no último domingo (25).
Assim, o camisa 23 do Tricolor está treinando separadamente do resto do time, no Reffis, também se recuperando das dores para voltar o mais rápido possível, embora deva desfalcar a equipe na partida de quinta-feira, contra o Rentistas, e também contra o Corinthians, no próximo domingo (1), pelo Campeonato Paulista.Para o próximo jogo da Libertadores, a provável escalação do São Paulo é: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.
A bola rola para São Paulo e Rentistas na quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi. O jogo marca a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e, após vencer o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, fora de casa, o Tricolor é o líder do Grupo E.

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