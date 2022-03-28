Em recuperação de lesão, zagueiro Walce inicia processo de transição no São Paulo

Sem jogar a mais de dois anos, o zagueiro Walce, cria da base do São Paulo, iniciou o processo de transição com a preparação física. O atleta de 23 anos uma sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo em 2020 e enfrentou três cirurgias até o momento. Sem jogar desde então, o jovem jogador enfrentou momentos complicados durante sua recuperação. Walce operou pela primeira vez em janeiro de 2020, em uma cirurgia destinada a corrigir a ruptura do ligamento. Em outubro do mesmo ano, passou pela segunda, após seu joelho apresentar sinais de instabilidade articular. A terceira foi em junho de 2021, quando foi diagnosticado uma insuficiência do enxerto.Ainda em fase de recuperação, o perfil oficial do São Paulo informou que o zagueiro iniciou o processo de transição com a preparação física, e que a partir de agora, alternará trabalhos de individuais e com o restante do grupo no gramado.Walce joga com a camisa do Tricolor paulista desde 2019 e tem contrato com a equipe até o final de 2022.