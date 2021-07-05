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futebol

Em recuperação de lesão, Gabriel Sara, do São Paulo, corre no gramado

Meia sofreu lesão no pé direito no jogo contra o Cuiabá, em empate por 2 a 2. Se tudo correr bem, jogador tem chances de retornar ao time contra o Bahia, no final de semana...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 15:00
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo pode ter um retorno importante nas próximas partidas. O meia Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão no pé esquerdo, correu em volta do gramado com o apoio dos preparadores físicos e ficou mais perto de estar à disposição de Crespo.
>> ATUAÇÕES: Defesa do São Paulo vai mal após a saída de Miranda
O camisa 21 se machucou na segunda etapa diante do Cuiabá, no dia 23 de junho, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sara foi o autor do gol de empate do São Paulo na partida, mas levou uma entrada forte no meio-campo e precisou ser substituído.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 Na ocasião, Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé esquerdo no chão.
Desde então, ele foi desfalque em três partidas, nos empates contra Ceará (1 a 1) e Corinthians (0 a 0) e a derrota para o Red Bull Bragantino (1x2). Sara é o vice-artilheiro do clube na temporada, com seis gols marcados, empatado com Luciano.

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