Em recuperação de lesão, Gabriel Sara, do São Paulo, corre no gramado

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo pode ter um retorno importante nas próximas partidas. O meia Gabriel Sara, que se recupera de uma lesão no pé esquerdo, correu em volta do gramado com o apoio dos preparadores físicos e ficou mais perto de estar à disposição de Crespo.

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O camisa 21 se machucou na segunda etapa diante do Cuiabá, no dia 23 de junho, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sara foi o autor do gol de empate do São Paulo na partida, mas levou uma entrada forte no meio-campo e precisou ser substituído.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 Na ocasião, Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé esquerdo no chão.