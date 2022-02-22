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Em reapresentação do São Paulo após clássico, Patrick inicia transição para o gramado com preparação física

O Tricolor Paulista volta a treinar após vencer clássico contra o Santos. Situação de Patrick melhora e Luan treina com o grupo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 18:58
Após vencer o Santos no último domingo (20), o São Paulo voltou a treinar no CT, trazendo novidades em relações a jogadores que estavam passando por tratamentos médicos.Na reapresentação da equipe, nesta terça-feira (22), os jogadores iniciaram os trabalhos com uma atividade física interna e depois no gramado sob a supervisão dos preparadores Danilo Augusto, Pedro Campos e Adriano Titon.Logo depois, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade focada na troca de passes e finalizações no gol. Na terceira parte, o elenco foi dividido em dois grupos para um trabalho de enfrentamento em espaço curto.Para finalizar, houve uma disputa de 11 contra 11 para alguns ajustes táticos. Alguns jogadores, por sua vez, seguiram treinando as finalizações.Quanto aos jogadores desfalcados, o meia Patrick iniciou uma nova etapa do processo de recuperação, fazendo transição para o gramado com a preparação física, enquanto Luan treinou com o grupo e fez também um complemento individual.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Igor Vinícius, substituído no clássico contra o Santos, seguiu em tratamento no REFFIS. O jogador sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita.O São Paulo volta aos treinos na manhã desta quarta-feira (10horas) e durante a tarde viaja para Campina Grande.
Crédito: SãoPaulovoltaatreinar,apósclássicocontraoSantos(Foto:SãoPauloFC

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