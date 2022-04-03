Em quatro meses de Galo, Ademir já celebra segunda conquista pelo clube

Depois da Supercopa do Brasil, veio o Campeonato Mineiro. O início de Ademir com a camisa do Atlético-MG começou repleto de gols e títulos. Com boas exibições, o Fumacinha caiu nas graças da torcida atleticana.

Dos 14 jogos do Atlético na temporada, Ademir esteve presente em todos e só não jogou na única derrota da equipe no ano. Invicto com o clube, ele já marcou três gols, sendo um no clássico contra o Cruzeiro, e deu uma assistência.

Neste sábado 2 de abril, em partida contra o Cruzeiro, o atleta entrou no segundo tempo mais uma vez e ajudou o Galo a conquistar o tricampeonato do Campeonato Mineiro.-Sempre tive o sonho de conquistar o Campeonato Mineiro. Apesar de não ter nascido no estado, o futebol daqui me abraçou e me deu oportunidade. Quero fazer história no Galo. Venho trabalhando muito para isso e a recompensa está vindo dentro de campo. Só agradecer a Deus, aos companheiros, torcida e todos os funcionários pelo acolhimento. Vamos em busca de mais- concluiu Ademir.

O próximo desafio de Ademir com a camisa do Galo será na próxima quarta-feira (6), contra o Tolima, às 21h, em partida válida pela Copa Libertadores da América.