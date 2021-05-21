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futebol

Em quarta experiência fora do Brasil, Luiz Fernando avalia primeira temporada no Kuwait: 'Positiva'

Jogador brasileiro revelado pelo Fluminense considerou boa a sua temporada de estreia no Al Fahaheel, do Kuwait...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:00
Crédito: Ali Alsaman
Chegou ao fim a primeira temporada de Luiz Fernando no Kuwait. Revelado pelo Fluminense, o volante defendeu as cores do Al Fahaheel, equipe que disputa a primeira divisão nacional. Este foi o quarto país diferente que o jogador atuou, antes disso, já havia passado por clubes de Portugal (Desportivo das Aves), Estados Unidos (Minnesota United) e Eslováquia (Samorín).
Veja a tabela do Espanhol- Feliz por completar essa primeira temporada no Kuwait, a avaliação que eu faço é positiva. Pude conhecer uma nova cultura e atuar em um país asiático pela primeira vez. Sem dúvidas, algo que agregou muito, tanto na parte pessoal quanto na profissional - contou o meio-campista, que no Brasil ainda vestiu as camisas de Vila Nova e América-MG.
Luiz Fernando também valoriza a vitória na despedida da temporada. Pela última rodada da liga nacional, o Al Fahaheel venceu o Al Sahel, por 3 a 1, em partida disputada na segunda-feira (17).
- Muito bom finalizar a temporada com vitória. A nossa equipe oscilou um pouco nas reta final do campeonato, mas conseguimos terminar a competição com um resultado positivo. Agora é aproveitar o período de férias para descansar e aproveitar a família - concluiu o volante, de 27 anos.

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