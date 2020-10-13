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Em quarentena, Cavani não pode entrar em campo contra o Newcastle

Uruguaio deve debutar na próxima terça-feira diante do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Atacante também deve jogar contra Chelsea e Arsenal pela Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 09:34

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 09:34

Crédito: AFP
O atacante Edinson Cavani não irá estrear neste sábado contra o Newcastle por conta da quarentena que ainda faz desde que chegou à Inglaterra. O veterano de 33 anos deve estar apto para debutar diante do Paris Saint-Germain, seu ex-clube, pela Liga dos Campeões no próximo dia 20 de outubro.
O técnico Solskjaer deve encontrar problemas para montar a equipe, uma vez que Martial também não irá atuar por conta de uma suspensão de três partidas. No entanto, por conta da inatividade do francês, Cavani poderá ser titular nos confrontos contra o Chelsea e Arsenal pelo Campeonato Inglês.
Enquanto está isolado, o novo camisa sete faz seus treinamentos de casa para estar em forma e disponível na próxima semana. Após sete temporadas defendendo o PSG e se tornando o maior artilheiro da história do clube, o uruguaio foi contratado pelos Red Devils no último dia da janela de transferências.

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