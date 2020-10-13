Em quarentena, Cavani não pode entrar em campo contra o Newcastle

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O atacante Edinson Cavani não irá estrear neste sábado contra o Newcastle por conta da quarentena que ainda faz desde que chegou à Inglaterra. O veterano de 33 anos deve estar apto para debutar diante do Paris Saint-Germain, seu ex-clube, pela Liga dos Campeões no próximo dia 20 de outubro.

O técnico Solskjaer deve encontrar problemas para montar a equipe, uma vez que Martial também não irá atuar por conta de uma suspensão de três partidas. No entanto, por conta da inatividade do francês, Cavani poderá ser titular nos confrontos contra o Chelsea e Arsenal pelo Campeonato Inglês.