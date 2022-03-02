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‘Em qualidade, não tenho nada a invejar de Messi ou Cristiano Ronaldo’, diz Balotelli

Em entrevista ao 'The Athletic', atacante analisou sua carreira; Italiano de 31 anos atualemnte está no Adana Demirspor, clube da Turquia
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LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 13:37

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:37

Atualmente no Adana Demirspor, clube da Turquia, Balotelli fez uma análise de sua carreira em entrevista concedida ao site ‘The Athletic’. O atacante italiano afirmou que, em termos de qualidade, está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo.> Jogadores ucranianos da Premier League cobram posicionamento de Dzyuba, capitão da seleção russa
- Tenho certeza que minha qualidade está no mesmo nível de Messi e Cristiano, mas deixei passar certas oportunidades, sabe? No momento não posso dizer que sou tão bom quanto Cristiano porque ele ganhou quantas Bolas de Ouro? Cinco? Você não pode se comparar, ninguém pode comparar. Mas se falamos de qualidade para jogar futebol, não tenho nada a invejá-los, para ser honesto - disse o atacante.
Balotelli também comentou sobre sua passagem pelo Manchester City. O italiano afirmou que se tivesse uma mentalidade diferente naquela época, ganharia uma Bola de Ouro com a camisa do clube inglês.
- Meu maior erro foi sair do City. No ano em que saí, fiz uma boa temporada e meia no Milan, mas depois tive problemas. Todos esses anos vendo eles (City) ficarem cada vez melhores... Poderia ter sido por muito tempo, como Agüero. Se eu tivesse a mentalidade que tenho agora na época do City, teria ganhado uma Bola de Ouro. Eu estou certo disso. Mas você sabe, você cresce e fica mais maduro - revelou.
Com passagens por clubes como Manchester City, Liverpool, Milan e Inter de Milão, Balotelli, aos 31 anos, atua pelo Adana Demirspor, da Turquia. Nesta temporada, o atacante já conta com 11 gols e cinco assistências em 24 partidas.
Crédito: Aos31anos,Balotelliatuanofutebolturco(Foto:Reprodução/Instagram

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