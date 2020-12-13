Em pronunciamento, Casares diz que ligará para Muricy e elogia Diniz

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Presidente eleito do São Paulo, Julio Casares adotou fortes palavras em seu primeiro pronunciamento como mandatário do Tricolor. Ele disse que ligará para Muricy Ramalho, que deve assumir a vaga de coordenador de futebol, em discurso realizado após o pleito no Salão Nobre do Morumbi.

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Além disso, Casares tratou de elogiar o técnico Fernando Diniz, dando apoio ao comandante e mostrando confiança em bons resultados na temporada.

- Meu primeiro ponto que eu falei após vencer é ligar para o Muricy Ramalho. Vou ter que descer daqui a pouco e ligar para dizer: "Estamos prontos para te receber". Vamos fazer um futebol forte e fortalecer cada vez mais o Fernando Diniz, um técnico competente, com filosofia de jogo, com convicções. O São Paulo vai avançar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e em todos os títulos - afirmou o novo presidente, que assumirá em 1º de janeiro. Casares reconheceu a dificuldade pelas dívidas do São Paulo, que hoje é de cerca de R$ 560 milhões, mas afirmou que pretende deixar o clube equilibrado, com um bom time para conquistar títulos.