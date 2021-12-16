Em processo de renovação, Arboleda foi o atleta do São Paulo com mais aproveitamento de pontos em 2021

O zagueiro Arboleda foi um dos pilares do sistema defensivo do São Paulo. Prova disso são os aproveitamentos dos pontos disputados pelo clube com o defensor equatoriano em campo. Em 39 partidas disputadas, o São Paulo com Arboleda teve 22 vitórias, dez empates e apenas sete derrotas, com 64,96% dos aproveitamentos dos pontos disputados. Esses números o colocam como o jogador com melhor porcentagem de pontos nesse ano.

Quem se aproximou mais do defensor foi Luan, que em 40 jogos teve 20 vitórias, 15 empates e somente cinco derrotas, com 62,50% dos pontos aproveitados.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Com o defensor tendo contrato somente até o final de junho de 2022, a diretoria do Tricolor tem pressa para definir a situação, que estava travada nos últimos dias. A principal questão continua sendo financeira, já que o atleta quer uma renovação salarial. No entanto, as conversas avançaram nesse sentido, visto que a negociação estava travada.

O zagueiro deseja seguir no São Paulo. A reportagem ouviu pessoas ligadas ao jogador, que ressaltaram o desejo do atleta, que está adaptado ao clube, onde atua desde 2017 e tem o carinho dos torcedores. No mês passado, a torcida realizou uma campanha nas redes sociais com a #RenovaArboleda.