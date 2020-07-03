Em primeiro jogo após ser campeão, Liverpool é goleado pelo City

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

Na primeira partida após ser campeão, o Liverpool não conseguiu repetir o bom desempenho do restante do Campeonato Inglês. A equipe treinada por Jurgen Klopp foi goleada pelo Manchester City por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por De Bruyne, Sterling, Foden, e Oxlade-Chamberlain, contra.

RESSACA?O Liverpool fez um péssimo jogo e não conseguiu ter o desempenho do restante do campeonato. É fato que o jogo não valia muita coisa, os Reds já eram campeões, mas o City fez uma grande partida e não perdoou o rival.

JOGANDO MUITO!Sterling e De Bruyne tiveram mais uma grande atuação. Os dois jogadores são titulares indiscutíveis para Guardiola. O inglês marcou um gol, enquanto o belga fez de pênalti e deu assistência para Foden.

JOIAPhil Foden vive grande fase. A joia do Manchester City já foi bastante elogiada por Guardiola e, com a saída de David Silva, deve receber cada vez mais chances.

VAR CHAMOU...Mahrez marcou o que seria o quinto gol do Manchester City, mas foi anulado. O lance, que ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, foi invalidado por um toque de mão.