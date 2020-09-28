Em primeiro encontro após clássico da confusão, Avaí e Figueirense duelam na Ressacada

Crédito: EDUARDO VALENTE

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira (29) ocorrerá mais uma edição do clássico de Florianópolis entre Avaí e Figueirense. O embate será disputado às 19h15 na Ressacada.

Além do momento vivido pelas equipes pensando nas posições delicadas na tabela de classificação (Azzurra está em 12° com 13 pontos e o Figueira ocupa o 15° lugar com 10), o compromisso terá tom especial por se tratar do primeiro encontro após o conturbado clássico válido pelo Catarinense em fevereiro desse ano que terminou em uma confusão generalizada.

Na época ainda com o público frequentando os estádios, a partida teve de ser paralisada após torcedores do Alvinegro invadirem o gramado e irem pra cima do meio-campista Bruno Silva que tentou devolver as agressões. A força policial precisou ser acionada para acalmar os ânimos e garantir o término da partida onde o Leão venceu por 2 a 0.

A grande novidade dentre as opções válidas ao técnico Elano será o atacante Bruno Michel, adquirido por empréstimo junto ao São Bernardo. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), ele tem condições de, se não começar jogando, ser alternativa no banco de reservas do Furacão do Estreito.