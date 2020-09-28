AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em primeiro encontro após clássico da confusão, Avaí e Figueirense duelam na Ressacada
futebol

Em primeiro encontro após clássico da confusão, Avaí e Figueirense duelam na Ressacada

Último compromisso entre as equipes, válido pelo Catarinense, terminou em confusão generalizada no Orlando Scarpelli...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 17:48
Crédito: EDUARDO VALENTE
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira (29) ocorrerá mais uma edição do clássico de Florianópolis entre Avaí e Figueirense. O embate será disputado às 19h15 na Ressacada.
Além do momento vivido pelas equipes pensando nas posições delicadas na tabela de classificação (Azzurra está em 12° com 13 pontos e o Figueira ocupa o 15° lugar com 10), o compromisso terá tom especial por se tratar do primeiro encontro após o conturbado clássico válido pelo Catarinense em fevereiro desse ano que terminou em uma confusão generalizada.
Na época ainda com o público frequentando os estádios, a partida teve de ser paralisada após torcedores do Alvinegro invadirem o gramado e irem pra cima do meio-campista Bruno Silva que tentou devolver as agressões. A força policial precisou ser acionada para acalmar os ânimos e garantir o término da partida onde o Leão venceu por 2 a 0.
A grande novidade dentre as opções válidas ao técnico Elano será o atacante Bruno Michel, adquirido por empréstimo junto ao São Bernardo. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), ele tem condições de, se não começar jogando, ser alternativa no banco de reservas do Furacão do Estreito.
Por sua vez, Geninho terá o nome que comumente ocupa a vaga de lateral-direito novamente à disposição, Arnaldo. Com isso, o jovem Felipe Santos, que jogou na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão, deve retornar ao banco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Café arábica do ES e portos capixabas: tão perto, mas ainda distantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados