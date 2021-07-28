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Em preparação para temporada no Al-Nasr, Gabriel Valentini fala em novos títulos pelo clube

Brasileiro que conquistou a Copa Etisalat pelo Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, quer mais glórias pela equipe...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 16:47
Crédito: Divulgação/Al-Nasr
O Al-Nasr Dubai, do brasileiro Gabriel Valentini, iniciou a preparação para temporada 2021/2022 em jogo amistoso contra o Cartagena, equipe que disputa a segunda divisão do futebol espanhol. O primeiro duelo da época terminou empatado em 1 a 1 e ocorreu em Murcia, cidade universitária localizada no sudeste da Espanha.
Veja a tabela do InglêsContratado em definitivo pelo Al-Nasr Dubai na temporada 19/20, depois de chegar na temporada 18/19 por empréstimo, o brasileiro conquistou um título no clube; a Copa Etisalat, na temporada 19/20. O meia-atacante falou do desejo de novas conquistas e fez um panorama para a temporada que está prestes a começar.
- Conquistar é sempre muito bom. Não esqueço da sensação de ganhar troféu pelo Al-Nasr pois além de ser o primeiro pelo clube, foi o primeiro como profissional. Espero que a gente consiga repetir essa sensação nesta temporada, com muito trabalho e empenho de todos - disse o brasileiro.
Revelado pelo Juventude em 2018, onde chegou com 6 anos de idade. Gabriel Valentini tem apenas 20 anos de idade e muitos anos de carreira pela frente. Com contrato até abril de 2023, Gabriel falou sobre os aprendizados no futebol do Oriente Médio.
- Cheguei aqui muito jovem, em uma cultura totalmente distinta do Brasil. Acredito que a adaptação ocorra todos os dias, sempre aprendo algo novo e levo comigo da cultura daqui. Espero aprender cada vez mais, não somente no futebol, quero manter minha mente aberta ao aprendizado, sei que posso alcançar grandes voos na minha carreira e vou trabalhar muito pra isso, profissionalmente e pessoalmente falando - finalizou.

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