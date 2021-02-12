Em preparação para estaduais de base, Ibrachina FC mostra bom desempenho em jogos preparatórios

Crédito: Divulgação/Ibrachina

O Ibrachina FC equipe recém-formada e localizada na Mooca, tradicional bairro de São Paulo, vem desenvolvendo seu trabalho há alguns meses, com jogos preparatórios em três categorias: sub-15, sub-17 e sub-20.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Na última semana os times sub-15 e sub-17 bateram o Flamengo de Guarulhos, clube com tradição nas categorias de base. Os triunfos foram por 3 a 2 e 3 a 1, respectivamente.

O elenco sub-20 também vem tendo destaque. A equipe, que já derrotou o Juventus em amistoso, venceu dessa vez o Água Santa, por 4 a 3.