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Em preparação para estaduais de base, Ibrachina FC mostra bom desempenho em jogos preparatórios

Equipe recém-formada e localizada na Mooca, em São Paulo, vem conquistando bons resultados nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 20:33

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:33

Crédito: Divulgação/Ibrachina
O Ibrachina FC equipe recém-formada e localizada na Mooca, tradicional bairro de São Paulo, vem desenvolvendo seu trabalho há alguns meses, com jogos preparatórios em três categorias: sub-15, sub-17 e sub-20.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Na última semana os times sub-15 e sub-17 bateram o Flamengo de Guarulhos, clube com tradição nas categorias de base. Os triunfos foram por 3 a 2 e 3 a 1, respectivamente.
O elenco sub-20 também vem tendo destaque. A equipe, que já derrotou o Juventus em amistoso, venceu dessa vez o Água Santa, por 4 a 3.
As partida foram válida para a preparação do time visando os torneios estaduais das respectivas categorias.

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