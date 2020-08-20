Em preparação para a B1 do Carioca, Rio São Paulo anuncia três reforços

Em preparação para a Série B1 do Campeonato Carioca no dia 19 de setembro, o Rio São Paulo contratou mais três nomes para a disputa da temporada. As caras novas da vez são o lateral-direito Alex, o zagueiro Patrick e o meia Léo Lisboa. O trio, seguindo todas as recomendações de saúde dos órgãos responsáveis, já treina sob o comando de Palinha. Os reforços seguem o perfil traçado pelo clube para o ano, sendo jovens, de qualidade e com bagagem para não sentirem o peso da competição.

Alex tem 28 anos e possuí no currículo equipes como Flamengo e Botafogo, além de três temporadas no futebol europeu. O irmão gêmeo, Anderson, também é jogador de futebol e surgiu junto com ele no rubro-negro. O atleta, que vem do Itumbiara, crê que o time está preparado para corresponder na Segundona.

- Fico muito feliz com o acerto e com o grupo de qualidade que encontrei aqui. Estamos nos preparando da melhor forma e é claro que não estamos no nosso ápice, vamos crescer durante a competição. A equipe é boa, creio que o time vai corresponder e brigará pelo acesso - afirmou.Quem também tem o futebol como algo forte na família é o zagueiro Patrick. Ele é filho do ex-jogador Júnior Baiano e o mais novo da lista, com 25 anos. Apesar disso, ele também passou pelo futebol europeu, em Portugal, depois do começo no Flamengo. A última equipe antes de retorno ao Brasil foi o Oliveirense.

- Venho para brigar pelo meu espaço e construir a minha história no clube e futebol. Tenho muita confiança no meu potencial. Vejo o Rio São Paulo, por tudo que me apresentou, como o lugar ideal para crescer. Estou recebendo toda a estrutura e apoio para desenvolver meu futebol e ajudar o time chegar na Série A - disse Patrick.

Já Léo Lisboa tem 26 anos e conhecimento do futebol do Rio de Janeiro. Passou por Flamengo, Resende, Bangu e Bonsucesso - sua última equipe. Polivalente, ele pode atuar na lateral-esquerda, além da sua posição natural no meio campo.

- Chego com o intuito de ajudar, independente da posição. Estou muito feliz com o acerto e a possibilidade de novamente estar em uma equipe que brigará na parte de cima da tabela. Falo isso pela forma como o trabalho está acontecendo. Com o grupo que temos e o projeto que estamos pondo em prática, conquistaremos o acesso - avaliou.