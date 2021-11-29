Em premiação, Messi pede para que Lewandowski receba a Bola de Ouro do ano de 2020

Nesta segunda-feira, Lionel Messi quebrou mais um recorde e conquistou a sua sétima Bola de Ouro da carreira ao desbancar Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, e Jorginho, volante do Chelsea, que completaram o 'pódio' da premiação da revista France Football.E foi justamente sobre Robert Lewandowski que Lionel Messi fez questão de falar em seu discurso ao receber a Bola de Ouro das mãos de Didier Drogba, mestre de cerimônias da premiação desta segunda.

O craque do Barcelona destacou o merecimento de Robert Lewandowski em estar no Top 3 da premiação, e que o atacante polonês deveria ter recebido a Bola de Ouro em 2020, quando a France Football decidir não realizar a cerimônia de entrega do prêmio por conta da pandemia.

- Quero também dizer ao Robert (Lewandowski) que é uma honra disputar o prêmio ao lado dele, acho que ano passado todo mundo concordava que você foi o ganhador. Robert, você ganhou ano passado merecidamente, e espero que a France Football possa entregar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa - disse o camisa 30 do PSG em seu discurso de vitória.

Contudo, Lewandowski não saiu de mãos abanando da premiação desta segunda. O atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio de atacante da temporada, graças aos seus 60 anos no ano de 2021 até aqui, contando 2020/2021 e 2021/2022.