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futebol

Em pré-temporada no Genoa, Jandrei exalta preparação e projeta novos desafios

O goleiro está na Áustria com a equipe italiana e vem treinando para iniciar a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 22:25

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 22:25

Crédito: Divulgação/Genoa
Após fim de empréstimo com o Athletico-PR, o goleiro Jandrei retornou ao Genoa e já iniciou pré-temporada pelo clube. O arqueiro está na Áustria com a equipe italiana, onde vem treinando para iniciar novo ano.Jandrei chegou ao Genoa no decorrer da temporada 2018/19, quando acertou sua transferência da Chapecoense para a Itália. Desta vez, participando de toda a preparação, o atleta mostra confiança e exalta período de treinamentos.
- Vem sendo uma pré-temporada muito importante para mim e todo o grupo. Estamos trabalhando forte todos os dias, fazendo dois períodos de treinamentos. Então estou buscando aproveitar ao máximo com meus companheiros para estarmos bem preparados para os nossos desafios - disse, antes de completar:
- Hoje minha cabeça está no Genoa, em fazer o meu melhor aqui e aproveitar as oportunidades. Estou fazendo toda a preparação desde o início o que é muito importante. Então é seguir nesse ritmo para estar em alto nível e ajudar o clube - encerrou.
Seguindo a programação de amistosos, o Genoa estreia oficialmente na temporada no dia 15 de agosto, em partida ainda indefinida pela Coppa Itália.

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