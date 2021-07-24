Em pré-temporada no Genoa, Jandrei exalta preparação e projeta novos desafios

Crédito: Divulgação/Genoa

Após fim de empréstimo com o Athletico-PR, o goleiro Jandrei retornou ao Genoa e já iniciou pré-temporada pelo clube. O arqueiro está na Áustria com a equipe italiana, onde vem treinando para iniciar novo ano.Jandrei chegou ao Genoa no decorrer da temporada 2018/19, quando acertou sua transferência da Chapecoense para a Itália. Desta vez, participando de toda a preparação, o atleta mostra confiança e exalta período de treinamentos.

- Vem sendo uma pré-temporada muito importante para mim e todo o grupo. Estamos trabalhando forte todos os dias, fazendo dois períodos de treinamentos. Então estou buscando aproveitar ao máximo com meus companheiros para estarmos bem preparados para os nossos desafios - disse, antes de completar:

- Hoje minha cabeça está no Genoa, em fazer o meu melhor aqui e aproveitar as oportunidades. Estou fazendo toda a preparação desde o início o que é muito importante. Então é seguir nesse ritmo para estar em alto nível e ajudar o clube - encerrou.