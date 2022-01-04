Em postagem, Corinthians relembra segundo tricampeonato Paulista e ressalta 'invasão corinthiana'

O Corinthians foi às redes sociais nesta terça-feira (4) para recordar um de seus títulos. O Alvinegro celebrou os 91 anos da conquista do segundo tricampeonato Paulista, vencido em 1931 diante do Santos, na Vila Belmiro, por 5 a 2.+ Douglas Costa, Diego Costa, Pablo… Confira as novelas do Mercado ainda sem desfecho

Na época, o estadual era disputado no formato de pontos corridos. Tanto o Timão como o Peixe chegaram na última rodada empatados com 40 pontos. Dessa forma, o vencedor do confronto levaria a taça.

Em caso de empate no confronto entre as duas equipes, o São Paulo da Floresta igualaria a pontuação de ambos, forçando um triangular final.

Os jornais da época estimam que o público total na Vila Belmiro para o clássico era de 20 mil pessoas, e a torcida corinthiana, mesmo longe de casa, se fez presente, com aproximadamente 12 mil torcedores apoiando o Timão naquela data histórica.

VEJA TABELA COM DATAS PARA OS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES O Corinthians saiu perdendo, mas buscou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Gambinha e Filó. Na segunda etapa, o Santos não conseguiu segurar o Timão, que fez mais três gols, com De Maria, Gambinha e Napoli.

Com o título sacramentado, o Peixe descontou no final e a partida terminou 5 a 2 para a equipe do Parque São Jorge, que faturava seu oitavo título paulista.