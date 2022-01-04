Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em postagem, Corinthians relembra segundo tricampeonato Paulista e ressalta 'invasão corinthiana'
futebol

Em postagem, Corinthians relembra segundo tricampeonato Paulista e ressalta 'invasão corinthiana'

Nas redes sociais, o Timão postou sobre o título do Campeonato Paulista de 1930, conquistado diante do Santos e com festa da torcida na casa do rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 16:52

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:52

O Corinthians foi às redes sociais nesta terça-feira (4) para recordar um de seus títulos. O Alvinegro celebrou os 91 anos da conquista do segundo tricampeonato Paulista, vencido em 1931 diante do Santos, na Vila Belmiro, por 5 a 2.+ Douglas Costa, Diego Costa, Pablo… Confira as novelas do Mercado ainda sem desfecho
Na época, o estadual era disputado no formato de pontos corridos. Tanto o Timão como o Peixe chegaram na última rodada empatados com 40 pontos. Dessa forma, o vencedor do confronto levaria a taça.
Em caso de empate no confronto entre as duas equipes, o São Paulo da Floresta igualaria a pontuação de ambos, forçando um triangular final.
Os jornais da época estimam que o público total na Vila Belmiro para o clássico era de 20 mil pessoas, e a torcida corinthiana, mesmo longe de casa, se fez presente, com aproximadamente 12 mil torcedores apoiando o Timão naquela data histórica.
VEJA TABELA COM DATAS PARA OS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES O Corinthians saiu perdendo, mas buscou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Gambinha e Filó. Na segunda etapa, o Santos não conseguiu segurar o Timão, que fez mais três gols, com De Maria, Gambinha e Napoli.
Com o título sacramentado, o Peixe descontou no final e a partida terminou 5 a 2 para a equipe do Parque São Jorge, que faturava seu oitavo título paulista.
Crédito: EquipedoCorinthiansem1930(Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados