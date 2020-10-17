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Em possível reestreia de Bale, Tottenham enfrenta o West Ham

Em coletiva nesta sexta-feira, José Mourinho afirmou que o craque galês está em boas condições e tem chances de entrar em campo...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 14:00

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 14:00

Crédito: BEN STANSALL / AFP
Com a expectativa pela reestreia de Gareth Bale, o Tottenham recebe o West Ham, neste domingo, às 12h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Inglês. Os dois clubes de Londres buscam engatar uma sequência positiva no torneio para se aproximarem dos primeiros colocados.Atualmente na 6ª posição, com sete pontos, o Tottenham vem da goleada de 6 a 1 sobre o Manchester United e quer repetir a boa atuação para se manter em alta. Apesar do desfalque de Lo Celso, o técnico Mourinho poderá contar com o artilheiro Harry Kane, que retornou da seleção inglesa, e possivelmente com Bale, que ainda não entrou em campo desde o retorno do Real Madrid.
- Ele está em boas condições, mas ainda não tomamos uma decisão. O que posso dizer é o mesmo que disse ontem: a equipe é o mais importante. Vencer o West Ham é a única coisa que importa neste momento. Nós nos preocupamos tanto com ele quanto ele se preocupa com o Tottenham, e vamos tomar a melhor decisão para ele e para o time.Pelo lado do West Ham, os comandados por David Moyes também chegam de uma vitória convincente - 3 a 0 sobre o Leicester, fora de casa. O clube se encontra na 10ª posição, com seis pontos, e pretende surpreender mais um adversário da parte de cima da tabela.
Confira as prováveis escalações:
Tottenham: Lloris; Reguilón, Dier, Sánchez, Aurier; N'dombele, Hojbjerg, Sissoko; Son, Harry Kane, Lamela (Bale).
West Ham: Fabianski; Muzuaku, Cresswell, Ogbonna, Balbuena, Coufal; Pablo Fornals, Rice, Soucek, Bowen; Marco Antonio.

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