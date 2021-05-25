Em Portugal desde 2018, Lucas Áfrico compara paixão dos 'adeptos' em relação aos torcedores brasileiros

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Que o futebol movimenta o mundo não é nenhuma novidade. No Brasil, com certeza não é diferente. Segundo estudos da companhia IPSOS, 40% dos brasileiros gostam e acompanham o futebol, em entrevista que abordou 42,8 milhões de brazucas. Números elevados como esses comprovam os motivos de sermos chamados de país do futebol.Esta paixão mundial e apaixonante predomina os quatro cantos do mundo. Contratado pelo Marítimo em 2018, o zagueiro Lucas Áfrico tem quase 4 anos no futebol português. Para ele, a paixão dos torcedores é algo muito intenso.

- Os adeptos aqui em Portugal, ou torcedores como são chamados no Brasil (brinca), são fascinados por futebol. Moro na Madeira e confesso que esbarro com torcedores algumas vezes, dá pra sentir como são apaixonados pelo clube e pelo futebol por aqui. Isso é maravilhoso. O futebol é apaixonante em qualquer lugar do planeta - disse Lucas.

O Marítimo, de Lucas Áfrico, é um clube com bastante tradição em Portugal e tem 110 anos de existência. Campeão do Campeonato de Portugal em 1926 e duas vezes da segunda divisão portuguesa nas temporadas 76/77 e 81/82, o time da pequena ilha da Madeira, local em que nasceu o maior português da história, Cristiano Ronaldo, vive intensamente o futebol.