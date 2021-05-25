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Em Portugal desde 2018, Lucas Áfrico compara paixão dos 'adeptos' em relação aos torcedores brasileiros

Zagueiro brasileiro do Marítimo, o jogador Lucas Áfrico comparou as torcidas de Brasil e Portugal...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 20:10
Crédito: Divulgação
Que o futebol movimenta o mundo não é nenhuma novidade. No Brasil, com certeza não é diferente. Segundo estudos da companhia IPSOS, 40% dos brasileiros gostam e acompanham o futebol, em entrevista que abordou 42,8 milhões de brazucas. Números elevados como esses comprovam os motivos de sermos chamados de país do futebol.Esta paixão mundial e apaixonante predomina os quatro cantos do mundo. Contratado pelo Marítimo em 2018, o zagueiro Lucas Áfrico tem quase 4 anos no futebol português. Para ele, a paixão dos torcedores é algo muito intenso.
- Os adeptos aqui em Portugal, ou torcedores como são chamados no Brasil (brinca), são fascinados por futebol. Moro na Madeira e confesso que esbarro com torcedores algumas vezes, dá pra sentir como são apaixonados pelo clube e pelo futebol por aqui. Isso é maravilhoso. O futebol é apaixonante em qualquer lugar do planeta - disse Lucas.
O Marítimo, de Lucas Áfrico, é um clube com bastante tradição em Portugal e tem 110 anos de existência. Campeão do Campeonato de Portugal em 1926 e duas vezes da segunda divisão portuguesa nas temporadas 76/77 e 81/82, o time da pequena ilha da Madeira, local em que nasceu o maior português da história, Cristiano Ronaldo, vive intensamente o futebol.
- O estádio tem capacidade para dez mil pessoas. É impressionante como eles inflamam e incentivam a equipe. Fazem falta dentro do estádio e todos nós do clube não vemos a hora dos torcedores retornarem e passar tudo isso que estamos vivendo atualmente - finalizou Lucas.

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