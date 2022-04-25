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Em penúltimo treino antes do duelo contra o Operário, Roger Machado indica que deve manter base que venceu o Guarani

Próximo jogo do Imortal Tricolor é contra o Operário-PR, em Ponta Grossa...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 22:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 22:45
Na manhã deste domingo (24), o Grêmio realizou o penúltimo treino no CT Luiz Carvalho para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que será contra o Operário-PR, na próxima quarta-feira (27), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo treinamento, o técnico Roger Machado indicou que deve escalar a sua força máxima contra o clube paranaense. O provável Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Biel e Diego Souza.
Vale ressaltar que o último treinamento antes da viagem para o Paraná será às 14h desta segunda-feira. Na terça-feira, em Curitiba, o Grêmio realiza a atividade final antes do confronto contra o Operário-PR.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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