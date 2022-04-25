Em penúltimo treino antes do duelo contra o Operário, Roger Machado indica que deve manter base que venceu o Guarani

Na manhã deste domingo (24), o Grêmio realizou o penúltimo treino no CT Luiz Carvalho para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que será contra o Operário-PR, na próxima quarta-feira (27), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo treinamento, o técnico Roger Machado indicou que deve escalar a sua força máxima contra o clube paranaense. O provável Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Biel e Diego Souza.