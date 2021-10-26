Em penúltimo no Brasileiro, Mancini crava: 'Vamos permanecer na Série A'

Crédito: Grêmio está perto de mais um rebaixamento no Brasileirão (Bruno Corsino-ACG

Começa a ficar dramática a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Tricolor foi superado pelo Atlético-GO por 2 a 0.

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O resultado deixou o Tricolor na penúltima colocação do torneio nacional e, mesmo assim, o técnico Vagner Mancini acredita na reação.

‘Vamos lutar até o final e não tenho dúvidas que vamos permanecer na Série A. Não tenho dúvida’, declarou.

Erros

Em outro trecho da coletiva, Mancini falou sobre os erros cometidos ao longo do jogo e o seu trabalho para ajustar a parte psicológica da equipe.