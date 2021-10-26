Em penúltimo no Brasileiro, Mancini crava: 'Vamos permanecer na Série A'

Começa a ficar dramática a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Tricolor foi superado pelo Atlético-GO por 2 a 0.
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O resultado deixou o Tricolor na penúltima colocação do torneio nacional e, mesmo assim, o técnico Vagner Mancini acredita na reação.
‘Vamos lutar até o final e não tenho dúvidas que vamos permanecer na Série A. Não tenho dúvida’, declarou.
Erros
Em outro trecho da coletiva, Mancini falou sobre os erros cometidos ao longo do jogo e o seu trabalho para ajustar a parte psicológica da equipe.
‘Esbarramos em alguns erros que acontecem em um jogo de futebol. Não vamos chegar com uma varinha mágica e corrigir todos os erros em dois jogos e uma semana de trabalho. É necessário tempo, que sejamos emocionalmente equilibrados para não piorar a situação. Estamos aqui na margem do campo tentando passar tranquilidade aos atletas, eles também estão ansiosos, são seres humanos que querem acertar’, destacou Mancini.