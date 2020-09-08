Em partida ruim, Inglaterra fica apenas no empate com a Dinamarca

Em jogo válido pela Liga das Nações, Inglaterra e Dinamarca empataram em 0 a 0. Nenhuma das duas equipes conseguiu abrir o placar e, com o resultado, a seleção inglesa está invicta no torneio.ATUAÇÕES FRACASApesar de ter uma vitória e um empate, a Inglaterra ainda não convenceu na Liga das Nações. Na primeira partida, sofreu para vencer da Islândia e, contra a Dinamarca, sequer conseguiu abrir o placar.
NO QUASEHarry Kane teve chances para abrir o placar, mas parou nas defesas de Schmeichel. No final, o atacante inglês quase abriu o placar, mas o defensor da Dinamarca conseguiu tirar em cima da linha.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS NA LIGA DAS NAÇÕESNo dia 11 de outubro, a Inglaterra recebe a Bélgica, às 13h (horário de Brasília). No mesmo dia, a Dinamarca viaja para enfrentar a Islândia, às 15h45.