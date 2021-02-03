Em partida pouco emocionante, Napoli e Atalanta empatam pela Coppa Italia

Crédito: Divulgação / Napoli

Nesta quarta-feira, Napoli e Atalanta se enfrentaram pela partida de ida da semifinal da Coppa Italia. O confronto no Stadio Diego Armando Maradona foi livre de grandes chances de perigo, e o empate por 0 a 0 guardou a decisão para o jogo de volta, em Bérgamo.

Veja a tabela do ItalianoFINALIZAÇÕESO primeiro tempo do confronto foi marcado por muita finalizações, principalmente para a Atalanta (dez contra seis do Napoli). Ainda assim, o ataque de Muriel e Zapata dos visitantes falhou em transformas as chances em gol para o time.

FALTA DE IMPOSIÇÃOJogando em sua casa, o Napoli falhou muito em criar chances de perigo na primeira etapa. Entre todas as finalizações, apenas uma foi ao gol e, mesmo assim, não houve uma grande chance por parte do Napoli. O destaque ficou com o goleiro Ospina e suas defesas.

LESÕESEm um jogo com poucas emoções, o que teve mais destaque foram as lesões de Diego Demme e Lorenzo Insigne, do Napoli. Os dois jogadores sentiram na segunda etapa, e saíram aos 22 e 24 minutos, respectivamente, podendo desfalcar o clube nos próximos jogos.

POUCAS EMOÇÕESA Atalanta conseguiu criar chances no primeiro tempo, mas o segundo tempo não viu emoções. O Napoli também não foi capaz de oferecer perigo dentro de sua casa, e agora a decisão está completamente aberta para o jogo de volta em Bérgamo.