Em partida equilibrada, São Bernardo e Ceará ficam no empate pela Copinha

Em confronto realizado na tarde deste sábado, apenas a vitória interessava para São Bernardo e Ceará, de olho na classificação do Grupo 18. Mesmo com o Bernô saindo na frente ainda com gol de Felipe Diogo ainda no primeiro tempo, Felipe Micael, já na etapa complementar, tratou de igualar tudo fechando o placar em 1 a 1.
Com o resultado, o Bernô chegou aos 4 pontos mantendo-se na liderança da chave. Já o Vozão acabou estacionando na 3ª colocação somando agora 2 pontos.
Apesar de um começo mais forte por parte do Ceará, buscando mais o seu campo de ataque, a equipe não conseguiu oferecer muito perigo ao goleiro Paulo Vitor. Entretanto, a única boa chance por parte do Vozão foi em uma cobrança de falta, mas que acabou indo para fora.
Por outro lado, a equipe do São Bernardo tentou equilibrar as ações também apostando no ataque. Com isso, antes dos 10 minutos, Felipe Diogo até conseguiu marcar, porém acabou tendo um gol anulado, após pegar rebote na defesa de Wilder, para frustração do camisa 9.
BERNÔ ABRE A CONTAGEM
Após algumas tentativas frustradas por parte da equipe do Ceará, que apesar de ter mais volume de jogo, acabava.
Entretanto, não deixando o adversário mandar no jogo, o Bernô voltou a aparecer em seu campo de ataque. Com isso, em um lance isolado, a bola foi lançada para Gabriel Moyses, mas o atleta acabou sendo derrubado na área fazendo com que a arbitragem apontasse para a marca da cal. Na cobrança, Felipe Diogo, de perna direita, acabou mandando para o fundo das redes.
VOZÃO IGUALA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO
Na volta para a etapa final, apenas o técnico do Ceará optou por mudanças. E se deu bem. Participando do lance, Caio, que foi um dos escolhidos para entrar no duelo, cruzou na medida para Felipe Micael, aos 4 minutos, que só teve o trabalho de dominar e deixar tudo igual em Jundiaí.
Após o tento sofrido, foi a vez do treinador do Tigre recuar para seus suplentes. Entretanto, mesmo colocando Juninho e Thiago Rafael em campo, poucas foram as chances criadas pelo time, deixando o goleiro Wilder tranquilo.
RETA FINAL COM EMOÇÃO
Com o 1 a 1 no marcador, as duas equipes foram para o tudo ou nada. Com isso, nos últimos minutos, os dois comandantes apostaram nas últimas substituições, porém os jogadores não conseguiram encontrar o gol da vitória dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo em Jundiaí.
FICHA TÉCNICASÃO BERNARDO 1x1 CEARÁ
Local: Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP)Data/Horário: 08 de janeiro de 2022 (quarta-feira), às 15h15Árbitro: Caique Tiago de Oliveira Miquilini (SP)Assistentes: Diego Henrique Martins (SP) e Lucas Lascasas Junior (SP)
Gols: Felipe Diogo, 29'/1°T (1-0); Felipe Micael, 4'/2ºT (1-1)
SÃO BERNARDO: Paulo Victor; Ruan, Orlando, Guilherme Ramos, Gabriel Lopes e Jesus Cesar; Bruno Tatavitto (Jonas), Italo (Juninho) e Guilherme Carioca (Thiago Rafael); Gabriel Moyses (Jucelio) e Felipe Diogo (Leandro Jabá). (Técnico: Douglas Bazolli)
CEARÁ: Wilder; Atila (J.V.), Jonathan, Jefferson e João Vitor (David); Rubens (Matheus Indio), Matheus Jatobá (Patrick), Wendell e Romarinho (Caio Rafael); Pedro Igor (Rafinha) e Felipe Micael. (Técnico: Juca Antonello)