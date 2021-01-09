Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em partida emocionante, Mirassol vence de novo a Aparecidense e carimba acesso para a Série C
futebol

Em partida emocionante, Mirassol vence de novo a Aparecidense e carimba acesso para a Série C

Depois de vencer no confronto de ida em casa, equipe dirigida por Eduardo Baptista também buscou o triunfo em Aparecida de Goiânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 18:06

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: O Mirassol está na Série C do Brasileirão em 2021 (Marcos Freitas/Mirassol
A história foi feita no estádio Annibal Batista de Toledo na cidade de Aparecida de Goiânia. Diante da Aparecidense, o Mirassol venceu o segundo jogo das quartas de final da Série D por 3 a 2 e, pela primeira vez em 95 anos de existência, jogará no segundo semestre a Série C do Campeonato Brasileirão.O placar do jogo foi aberto pelo time goiano quando Alex Henrique balançou as redes ainda aos 18 minutos de partida. Entretanto, os gols que delinearam o resultado final saíram apenas no tempo complementar.
Vinicius, aos 29 em uma batida forte da bola que atravessou a grande área adversária, e Lucas Silva, aproveitando a saída do arqueiro fora da grande área, viraram o marcador para a equipe do interior paulista.
Marcos Paulo ainda deixaria tudo igual aos 44 e alimentou a esperança da Aparecidense, mas, no último lance da partida, coube a João Carlos bater pênalti sofrido por Lucas Silva, fazer o terceiro do Mirassol e confirmar o inédito acesso nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados