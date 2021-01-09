Em partida emocionante, Mirassol vence de novo a Aparecidense e carimba acesso para a Série C

A história foi feita no estádio Annibal Batista de Toledo na cidade de Aparecida de Goiânia. Diante da Aparecidense, o Mirassol venceu o segundo jogo das quartas de final da Série D por 3 a 2 e, pela primeira vez em 95 anos de existência, jogará no segundo semestre a Série C do Campeonato Brasileirão.O placar do jogo foi aberto pelo time goiano quando Alex Henrique balançou as redes ainda aos 18 minutos de partida. Entretanto, os gols que delinearam o resultado final saíram apenas no tempo complementar.