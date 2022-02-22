Em partida de poucas chances, Figueirense segue na Copa do Brasil empatando com o Lagarto

Lagarto e Figueirense abriram a Copa do Brasil 2022 na tarde desta terça-feira (22) onde o empate sem gols serviu para classificar o clube catarinense para a segunda fase do torneio nacional.>A relação de todos os confrontos na primeira fase da Copa do BrasilCHANCE RELÂMPAGO

Com apenas um minuto de partida, um erro em cobrança de falta por parte do time da casa gerou contra-ataque que teve totais condições de abrir a contagem no interior do Sergipe para a equipe visitante. Em bola muito bem enfiada por Andrew para a infiltração de Oberdan, o camisa 8 do Figueirense saiu em disparada e acertou a trave esquerda do goleiro Thiago Passos.

ESTRATÉGIAS BEM DEFINIDAS

Os anfitriões, em muito pela necessidade de vencer para se classificar, eram os responsáveis pela maior posse de bola e atitude mais agressiva na subida ao ataque, especialmente em avanços trabalhando os espaços pelos lados do campo quando Guilherme Lucena subia nas costas da marcação de Zé Mario. Foi em uma dessas investidas que o número 2 do Lagarto soltou o pé e o arqueiro Rodolfo Castro precisou espalmar pela linha de fundo.

Por sua vez, o Figueira tinha pouca articulação no sentido de armar jogadas de contra-ataque que conseguissem explorar as linhas mais altas da equipe sergipana, fazendo com que o trabalho de Thiago Passos fosse bastante reduzido na primeira etapa do compromisso no Barretão.

CADA UM NA SUA

Do lado do Verdão, a ideia de ser dominante no confronto com a busca incessante pelo gol fez com que o Figueirense precisasse se desdobrar na marcação para impedir os avanços que, no tempo complementar, acabaram migrando prioritariamente para o lado esquerdo. Entretanto, faltava maior efetividade em transformar o período ocupando a zona de ataque em finalizações que realmente assustassem Rodolfo Castro, sendo a única grande oportunidade o chute de Daniel que explodiu no travessão.

O time de Santa Catarina até conseguiu uma boa estocada no ataque quando Natan recebeu ótimo passe dentro da área dado por Oberdan e acabou batendo pela linha de fundo. Todavia, na maioria do tempo, o trabalho era de recomposição que, no apito final de Rafael Martins de Sá, garantiu a classificação do Alvinegro para a próxima fase da Copa do Brasil.FICHA TÉCNICA DA PARTIDALAGARTO 0 x 0 FIGUEIRENSE

Local: Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto (SE)Data e hora: 22/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espirito Santo Parro (ambos RJ)Cartões amarelos: Zé Wilson, Thiago Santos (LAG); Clayton, Luis Gustavo, Oberdan (FIG)Cartões vermelhos: -

GOLS: -

LAGARTO (Técnico: Betinho)

Thiago Passos; Guilherme Lucena (Wisley, no intervalo), Itallo, Cristiano e Márcio Duarte (Matheus Barros, aos 28'/2°T); Zé Wilson, William Daltro e Juliano (Reny Max, aos 14'/2°T); Tiquinho (Daniel, aos 24'/2°T), Luan Silva e Gabriel Duarte (Thiago Santos, aos 14'/2°T).

FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)

Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luis Fernando e Zé Mário (Mário Henrique, aos 15'/2°T); Clayton (Patrick, aos 27'/2°T), Oberdan e Jhon Cley (Kauê, aos 15'/2°T); Luis Gustavo (Natan, aos 10'/2°T), Gustavo Henrique (Gustavo Índio, aos 28'/2°T) e Andrew.